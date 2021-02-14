Рекомендованная стоимость GeForce RTX 3060 массово игнорируется европейскими магазинами
GeForce RTX 3060 — новая видеокарта среднего сегмента от NVIDIA, продажи которой запланированы на 25 февраля. Рекомендованная цена новинки для Европы составляет €329, но магазины не собираются следовать рекомендациям. Ресурс VideoCardz отмечает, что по правилам NVIDIA первая партия видеокарт должна продаваться по рекомендованной цене, но магазины идут на различные ухищрения, чтобы заставить покупателей переплатить до 75% и даже больше.
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Одна из схем предполагает отмену предварительных заказов под различными предлогами. Технически покупатель оформляет заказ повторно и уже не претендует на рекомендованную цену. Некоторые магазины не утруждают себя различными сценариями и сразу устанавливают свои цены, которые для некоторых экземпляров уже достигают €699 — это больше рекомендованной стоимости эталонной GeForce RTX 3080.
Вероятно, что текущие цены еще далеки от своего максимума. Майнеры криптовалют согласны практически на все при курсе Ethereum выше $1800. Модели среднего сегмента показывают высокую эффективность, поэтому даже существенную переплату удастся быстро окупить.
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