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GeForce RTX 3060 — новая видеокарта среднего сегмента от NVIDIA, продажи которой запланированы на 25 февраля. Рекомендованная цена новинки для Европы составляет €329, но магазины не собираются следовать рекомендациям. Ресурс VideoCardz отмечает, что по правилам NVIDIA первая партия видеокарт должна продаваться по рекомендованной цене, но магазины идут на различные ухищрения, чтобы заставить покупателей переплатить до 75% и даже больше.

Unsplash Автор оригинальной фотографии Fredrick Tendong реклама

Одна из схем предполагает отмену предварительных заказов под различными предлогами. Технически покупатель оформляет заказ повторно и уже не претендует на рекомендованную цену. Некоторые магазины не утруждают себя различными сценариями и сразу устанавливают свои цены, которые для некоторых экземпляров уже достигают €699 — это больше рекомендованной стоимости эталонной GeForce RTX 3080.

Источник: Proshop через VideoCardz анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Вероятно, что текущие цены еще далеки от своего максимума. Майнеры криптовалют согласны практически на все при курсе Ethereum выше $1800. Модели среднего сегмента показывают высокую эффективность, поэтому даже существенную переплату удастся быстро окупить.