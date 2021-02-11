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Исследовательский центр Tesla в Китае займется разработкой электромобиля за $25000

Это первый научно-исследовательский объект Tesla за пределами США.
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Глава Tesla в Китае, Том Чжу, в недавнем интервью изданию Xinhua (англ. версия на YouTube канале T-Study) рассказал о новом локальном центре исследований и разработок. Этот центр будет располагаться на территории китайского завода Tesla Gigafactory 3 и включать все необходимые отделы и лаборатории для осуществления полного цикла разработки новых транспортных средств и подготовки их к производству. Ожидается, что строительство центра закончат уже в этом году.

Автор оригинального фото Austin Ramsey, Unsplash

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Цель компании — разработать и начать производство новой модели Tesla в Китае, которая будет пользоваться спросом во всем мире. Ресурс Electrek напоминает, что ранее Илон Маск сообщал о планах создания электромобиля стоимостью $25000, их подтверждает и Том Чжу. Ожидается, что именно эта модель и будет тем электромобилем, который создадут и начнут производить в Китае, где компактные и недорогие транспортные средства очень популярны.

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Например, стоит отметить невероятно успешные продажи электромобиля Wuling Hongguang MINI EV. Эта микромодель в самой доступной комплектации оценивается всего лишь в $4500.

Создание новой модели сопряжено с необходимостью начала производства Tesla собственных аккумуляторов и оптимизации производственного процесса — это поможет сократить расходы и снизить стоимость.

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