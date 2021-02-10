Поставки видеокарты GeForce GTX 1050 Ti могут возобновить из-за дефицита современных моделей
Ресурс VideoCardz обратил внимание на информацию видеоблогера Tech Yes City о возобновлении поставок бюджетных видеокарт NVIDIA на базе архитектуры Pascal. Это не первый раз, когда информация о возобновлении производства и поставок моделей предыдущего поколения появляется в сети. Ранее утверждалось, что в оборот вернутся модели GeForce RTX 2060, но с тех пор подробностей или подтверждений этого так и не появилось.
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Теперь автор YouTube канала Tech Yes City утверждает со ссылкой на поставщиков, что в продажу вернется популярный бюджетный вариант GeForce GTX 1050 Ti, в основе которого лежит графический процессор GP107 с 768 ядрами CUDA. Видеокарта использует 4 ГБ видеопамяти GDDR5. Отмечается, что GTX 1650, самый доступный вариант на базе архитектуры Turing, ранее был переведен на память GDDR6, а теперь этих видеокарт не хватает из-за дефицита GDDR6 памяти. Почему NVIDIA не может обратно перевести модели 16-серии на GDDR5 — не уточняется.
Видеокарты GeForce GTX 1050 Ti еще можно встретить в магазинах, но их количество ограничено, а стоимость на данный момент достигает 20000 рублей. Это безумные деньги за модель начального уровня, которая появилась 4 года назад.
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