Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ресурс VideoCardz обратил внимание на информацию видеоблогера Tech Yes City о возобновлении поставок бюджетных видеокарт NVIDIA на базе архитектуры Pascal. Это не первый раз, когда информация о возобновлении производства и поставок моделей предыдущего поколения появляется в сети. Ранее утверждалось, что в оборот вернутся модели GeForce RTX 2060, но с тех пор подробностей или подтверждений этого так и не появилось.

реклама



Теперь автор YouTube канала Tech Yes City утверждает со ссылкой на поставщиков, что в продажу вернется популярный бюджетный вариант GeForce GTX 1050 Ti, в основе которого лежит графический процессор GP107 с 768 ядрами CUDA. Видеокарта использует 4 ГБ видеопамяти GDDR5. Отмечается, что GTX 1650, самый доступный вариант на базе архитектуры Turing, ранее был переведен на память GDDR6, а теперь этих видеокарт не хватает из-за дефицита GDDR6 памяти. Почему NVIDIA не может обратно перевести модели 16-серии на GDDR5 — не уточняется.

Видеокарты GeForce GTX 1050 Ti еще можно встретить в магазинах, но их количество ограничено, а стоимость на данный момент достигает 20000 рублей. Это безумные деньги за модель начального уровня, которая появилась 4 года назад.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU



