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Строительство фабрики TSMC для производства 3-нм продукции продолжается несмотря на недавний инцидент. Работы на площадке в Южном научно-промышленном парке Тайваня начались в октябре прошлого года, а к 2022 году на фабрике уже должны начать массовое производство первых 3-нм компонентов, в случае их успешного опытного производства, которое запланировано на конец 2021 года.

TSMC существенно увеличила плотность транзисторов в новом 3-нм FinFET техпроцессе, повысив производительность на 15% и снизив энергопотребление на 30%. Разработка все еще продолжается — компания инвестирует в нее десятки млрд. долларов США, а среди первых заказчиков уже присутствует Apple со следующим поколением процессоров.

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TSMC не может останавливать строительство ни на минуту, чтобы успеть ввести объект в эксплуатацию к нужному моменту. Как сообщает ресурс cnBeta, строительство не будет остановлено даже в праздничный сезон. Заработная плата рабочих будет увеличена более чем в два раза при возможности взять не более двух выходных, в то время как праздничный период длится около двух недель.