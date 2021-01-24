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В сети стала распространяться информация об инциденте на одной из строительных площадок TSMC, расположенной в Южном научно-промышленном парке Тайваня. На этой территории ведется активное строительство новой 3-нм фабрики — достаточно важного объекта, от сроков введения в эксплуатацию которого зависит успешный и своевременный выход на запланированные объемы производства и поставок 3-нм продукции.

Ресурс United Daily News сообщает, что одна из металлических колонн при установке наклонилась и рухнула, повредив строительный кран. Обошлось без жертв, но строительные работы пришлось остановить. Опубликованные данные позволяют говорить о повреждении фундамента, закладных болтов и арматуры. Комментируя произошедшее, представители TSMC отрицают влияние инцидента на план ведения строительных работ.

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Ожидается, что пробный запуск 3-нм производства TSMC состоится уже в этом году, а массовое производство начнется во второй половине 2022 года. В первую волну производства существенная доля мощностей будет выделена для компании Apple.