SilverStone представила двухбашенный кулер с умеренными габаритами
Ассортимент систем охлаждения компании SilverStone пополнился интересной двухбашенной моделью Hydrogon D120 ARGB. Компания подчеркивает, что кулер совместим с системами малого форм-фактора за счет высоты 153 мм (125x153x112 мм) и при этом эффективен.
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Кулер способен охладить производительные модели процессоров Intel и AMD с высоким тепловыделением. Справиться с этой задачей Hydrogon D120 помогут 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, контактирующих с крышкой процессора через медный никелированный теплораспределитель.
Мощный поток воздуха создается двумя 120-мм вентиляторами, которые крепятся с помощью скоб. Вибрацию помогут снизить резиновые прокладки. Заявлен объемный расход воздуха 56,23 фут3/мин (CFM) при скорости вращения 1850 об/мин, максимальный уровень шума — 30,5 дБ. Присутствует синхронизируемая RGB-подсветка.
В креплении используются металлические скобы, установка и фиксация достаточна проста, а в комплекте присутствует специальный ключ. Рекомендованная стоимость: $49,99.
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