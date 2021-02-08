Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов США и будет принимать оплату криптовалютой
СМИ захлестнула волна сообщений о покупке компанией Tesla биткоинов на сумму около $1,5 млрд. Это подтверждает официальный документ комиссии по ценным бумагам и биржам США, с которым может ознакомиться любой желающий на официальном сайте агентства.
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Ресурс CNBC подчеркивает, что это решение было принято для «большей гибкости для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от наших денежных средств». Кроме этого, Tesla планирует принимать биткоин в качестве оплаты за свои электромобили и другие продукты.
Глава Tesla, Илон Маск, уже неоднократно высказывался в поддержку криптовалют, в частности, биткоина, публично изъявляя желание инвестировать часть средств своих компаний в крупнейший цифровой актив. В последнюю неделю Илон Маск проявлял большую активность в социальных сетях, высказываясь по поводу Bitcoin и Dogecoin, что повлияло на рост этих криптовалют.
Безусловно, Илон Маск сделал смелый и рискованный шаг, который надолго станет темой для обсуждений. Выиграет ли предприниматель от этих инвестиций — пока предсказать сложно. На фоне новости стоимость актива резко взлетела до $44842, по данным биржи Binance.
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