Более половины поставок 5-нм продукции TSMC приходится на Apple
Аналитическое агентство Counterpoint раскрыло подробный отчет с прогнозами развития полупроводниковой отрасли на 2021 год. По мнению специалистов двузначный рост выручки сектора сохранится из-за напряженной ситуации на рынке, увеличения заказов и их стоимости. Переход с 7-нм на 5-нм техпроцесс ускорится, чтобы соответствовать возросшему спросу.
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Также агентство приводит информацию о распределении поставок между крупными заказчиками изделий на базе передовых технологических процессов. Больше половины 5-нм заказов принадлежит Apple (53%). С чипами A14 и A15 компания является крупнейшим заказчиком тайваньской фабрики TSMC. За Apple следует Qualcomm с долей сектора 24%. Среди остальных крупных заказчиков AMD, NVIDIA и MediaTek, но их доли сравнительно малы.
Что касается 7-нм техпроцесса, то здесь лидерами являются AMD и NVIDIA — на них приходится 27% и 21% заказов соответственно. За ними идут Qualcomm (12%) и MediaTek (10%), оставшуюся часть делят между собой Intel, Apple, Broadcom, Xilinx и другие небольшие заказчики.
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