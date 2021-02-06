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Венгерский технический ресурс Prohardver временами делится некоторыми инсайдами. На этот раз информация связана с большим обновлением драйверов AMD Radeon Adrenalin, которое должно появиться весной, вероятно, вместе с выходом видеокарт среднего сегмента — RX6700 и RX6600.

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По представленной информации, AMD существенно оптимизировала технологию Radeon Boost, которая динамически изменяет разрешение в быстрых сценах. На данный момент работа Radeon Boost не лишена недостатков, отмечается потеря качества отображения статичных объектов и другие небольшие проблемы.

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В новой версии драйвера все недочеты должны быть исправлены — AMD улучшит алгоритм с учетом особенностей работы переменного затенения на блоках рендеринга в архитектуре RDNA2. Теперь центральная часть изображения и статические элементы не будут терять качество, производительность при этом все также будет существенно выше.

Кроме этого, AMD работает над Super Resolution, но, как отмечают специалисты, он не будет встроен в драйвер, поддержка технологии будет встроена в игры, а драйвер станет связующим звеном между игрой и библиотекой машинного обучения DirectML в DirectX 12.

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Задержка релиза Super Resolution может быть связана с тщательной работой AMD над этой технологией. У новых видеокарт есть секретное оружие — Infinity Cache, за счет которого прирост производительности может быть существенным. Чем меньше исходное разрешение, тем больше данных поместится в кеш с пропускной способностью более 1 ТБ / с.