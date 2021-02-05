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Аэрокосмическое агентство NASA официально сообщило о выборе компании SpaceX для осуществления старта двухлетней астрофизической миссии SPHEREx, в рамках которой одноименный телескоп-спектрофотометр будет запущен в космос для исследования вселенной.

Unsplash Автор оригинальной фотографии Bill Jelen реклама

SPHEREx должен помочь ученым сформировать более ясное понимание возникновения вселенной, найти ответы на множество вопросов, среди которых и построение подробной картины событий после большого взрыва с точностью до миллисекунд.

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На телескоп возлагаются огромные задачи изучения вселенной и развития множества галактик. Спектрофотометр будет вести съемку в ближнем инфракрасном диапазоне, осуществлять поиск воды и органических молекул, собирая данные о сотнях миллионов звезд и галактик.

Старт миссии запланирован на лето 2024 года. Для доставки SPHEREx в космос будет использоваться ракета-носитель SpaceX тяжёлого класса — Falcon 9. Общая стоимость запуска составит около 98,8 млн долларов США.