NASA заключила контракт со SpaceX для старта миссии SPHEREx
Аэрокосмическое агентство NASA официально сообщило о выборе компании SpaceX для осуществления старта двухлетней астрофизической миссии SPHEREx, в рамках которой одноименный телескоп-спектрофотометр будет запущен в космос для исследования вселенной.
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SPHEREx должен помочь ученым сформировать более ясное понимание возникновения вселенной, найти ответы на множество вопросов, среди которых и построение подробной картины событий после большого взрыва с точностью до миллисекунд.
На телескоп возлагаются огромные задачи изучения вселенной и развития множества галактик. Спектрофотометр будет вести съемку в ближнем инфракрасном диапазоне, осуществлять поиск воды и органических молекул, собирая данные о сотнях миллионов звезд и галактик.
Старт миссии запланирован на лето 2024 года. Для доставки SPHEREx в космос будет использоваться ракета-носитель SpaceX тяжёлого класса — Falcon 9. Общая стоимость запуска составит около 98,8 млн долларов США.
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