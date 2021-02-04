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NVIDIA и AMD находятся в поиске возможностей для скорейшего расширения производства и вывода на рынок новых моделей видеокарт. Что касается NVIDIA, то сообщество уже давно ждет новостей об улучшенных версиях GeForce RTX 3080 и RTX 3070. Последние слухи о новом флагмане говорят о заморозке разработки до стабилизации обстановки на производстве, а о новой версии RTX 3070 и вовсе ничего не было слышно в последнее время.

Однако пользователи обнаружили в сети буклет компании Lenovo, рекламирующий игровой компьютер Legion T550i. Странно, но буклет датирован 2019 годом, возможно, использовался старый шаблон. Система основана на платформе Intel и процессоре Core i7-10700, а в качестве видеокарты используется GeForce RTX 3070 SUPER. Это уже не первый раз, когда видеокарты SUPER всплывают в составе брендовых компьютеров. Представленный компьютер рекламировался на одном из японских киберспортивных мероприятий.

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На данный момент между GeForce RTX 3080 и RTX 3070 существует значительный разрыв, NVIDIA наверняка заполнит эту нишу, поэтому выход новой версии RTX 3070 — это лишь вопрос времени.