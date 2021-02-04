Упоминание GeForce RTX 3070 SUPER заметили на рекламном буклете брендового компьютера Lenovo
NVIDIA и AMD находятся в поиске возможностей для скорейшего расширения производства и вывода на рынок новых моделей видеокарт. Что касается NVIDIA, то сообщество уже давно ждет новостей об улучшенных версиях GeForce RTX 3080 и RTX 3070. Последние слухи о новом флагмане говорят о заморозке разработки до стабилизации обстановки на производстве, а о новой версии RTX 3070 и вовсе ничего не было слышно в последнее время.
реклама
Однако пользователи обнаружили в сети буклет компании Lenovo, рекламирующий игровой компьютер Legion T550i. Странно, но буклет датирован 2019 годом, возможно, использовался старый шаблон. Система основана на платформе Intel и процессоре Core i7-10700, а в качестве видеокарты используется GeForce RTX 3070 SUPER. Это уже не первый раз, когда видеокарты SUPER всплывают в составе брендовых компьютеров. Представленный компьютер рекламировался на одном из японских киберспортивных мероприятий.
На данный момент между GeForce RTX 3080 и RTX 3070 существует значительный разрыв, NVIDIA наверняка заполнит эту нишу, поэтому выход новой версии RTX 3070 — это лишь вопрос времени.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила