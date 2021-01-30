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Epic Games недавно опубликовала статистику своей игровой платформы за 2020 год. Отчет содержал множество данных, демонстрирующих рост популярности Epic Games Store. Существенно выросло количество пользователей, увеличился пиковый и средний онлайн.

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Но все ли так хорошо, как кажется? Ресурс VG247 считает, что нет. Благоприятная статистика не позволяет говорить о светлых перспективах платформы — новые пользователи совершают мало покупок. Только 38% от общей суммы приходится на сторонние игры, остальная часть — это покупки в Fortnite и Rocket League. И в 2020 году, когда цифровые платформы пережили большой бум в условиях пандемии, для Epic Games Store ситуация изменилась незначительно.

Epic Games Store привлекает новых пользователей бесплатными играми, но на этом их активность заканчивается. Преждевременно делать выводы о судьбе платформы, но тенденция настораживает. Нужно отметить, что платформа все еще продолжает активное развитие и расширяет функционал, чтобы догнать конкурентов, главным из которых является Steam. Со временем, возможно, большее количество игроков изменит выбор основной цифровой платформы для игр в пользу Epic Games Store.