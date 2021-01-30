Статистика Epic Games Store пока не говорит об успешном будущем платформы
Epic Games недавно опубликовала статистику своей игровой платформы за 2020 год. Отчет содержал множество данных, демонстрирующих рост популярности Epic Games Store. Существенно выросло количество пользователей, увеличился пиковый и средний онлайн.
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Но все ли так хорошо, как кажется? Ресурс VG247 считает, что нет. Благоприятная статистика не позволяет говорить о светлых перспективах платформы — новые пользователи совершают мало покупок. Только 38% от общей суммы приходится на сторонние игры, остальная часть — это покупки в Fortnite и Rocket League. И в 2020 году, когда цифровые платформы пережили большой бум в условиях пандемии, для Epic Games Store ситуация изменилась незначительно.
Epic Games Store привлекает новых пользователей бесплатными играми, но на этом их активность заканчивается. Преждевременно делать выводы о судьбе платформы, но тенденция настораживает. Нужно отметить, что платформа все еще продолжает активное развитие и расширяет функционал, чтобы догнать конкурентов, главным из которых является Steam. Со временем, возможно, большее количество игроков изменит выбор основной цифровой платформы для игр в пользу Epic Games Store.
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