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Известный на весь мир инженер и предприниматель, Илон Маск (Elon Musk), уже не раз оказывал влияние на стоимость различных активов, упоминая их в своем Twitter с более чем 43 млн. подписчиков. Твиты Маска работают не хуже ракет Falcon — недавняя насмешка над ситуацией вокруг акций GameStop, крупной американской розничной сети по продаже игр, игрового оборудования и аксессуаров, моментально отправила стоимость ее акций «в космос».

Илон Маск уже неоднократно демонстрировал интерес к криптовалютам и похоже, что в последнее время он только усилился. Специалист серьезно интересовался биткоином и публично обсуждал варианты инвестиций с крупными крипто-инвесторами. Сейчас крупнейшая мировая криптовалюта находится в застое и помощь была бы ей к месту.

Источник: Twitter @elonmusk анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз RTX 2070 Super - цена супер RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Илон Маск решил придать биткоину ускорение. Для этого оказалось достаточным лишь изменить статус в Twitter на #bitcoin и после этого криптовалюта стремительно выросла в цене на $4000, затем ее курс достиг отметки $38200 и после небольшой неопределенности продолжил движение вверх. На момент написания новости курс биткоина колеблется между $37 и $38 тыс.

Источник: Twitter Binance реклама