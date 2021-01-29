Илон Маск отправил биткоин в полет к $38000, просто изменив статус в Twitter
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Известный на весь мир инженер и предприниматель, Илон Маск (Elon Musk), уже не раз оказывал влияние на стоимость различных активов, упоминая их в своем Twitter с более чем 43 млн. подписчиков. Твиты Маска работают не хуже ракет Falcon — недавняя насмешка над ситуацией вокруг акций GameStop, крупной американской розничной сети по продаже игр, игрового оборудования и аксессуаров, моментально отправила стоимость ее акций «в космос».
Илон Маск уже неоднократно демонстрировал интерес к криптовалютам и похоже, что в последнее время он только усилился. Специалист серьезно интересовался биткоином и публично обсуждал варианты инвестиций с крупными крипто-инвесторами. Сейчас крупнейшая мировая криптовалюта находится в застое и помощь была бы ей к месту.
Илон Маск решил придать биткоину ускорение. Для этого оказалось достаточным лишь изменить статус в Twitter на #bitcoin и после этого криптовалюта стремительно выросла в цене на $4000, затем ее курс достиг отметки $38200 и после небольшой неопределенности продолжил движение вверх. На момент написания новости курс биткоина колеблется между $37 и $38 тыс.
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