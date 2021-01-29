В Steam бесплатно раздают песочницу, где можно создавать битвы со 100000 юнитов
В Steam проходит бесплатная раздача песочницы Ultimate Epic Battle Simulator. Как намекают разработчики, песочница может похвастаться невероятными масштабами и возможностями, позволяя создавать забавные и абсурдные битвы с десятками тысяч юнитов. Можно даже сравнить боевую мощь армии кур с римским легионом. Зачем, никто не знает, но битвы действительно поражают своей масштабностью.
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Чем еще может быть полезна Ultimate Epic Battle Simulator? Песочница может выступать достаточно неплохим бенчмарком и тестом стабильности. Масштабные сражения достаточно серьезно нагружают систему и особенно центральный процессор. Разработчики сообщают о возможности создания битв из 100000 юнитов, но рекомендуют ограничиться 10000.
Судя по отзывам, системы некоторых игроков не выдерживают нагрузки и перегреваются, поэтому, даже если вам не интересен такой класс игр, забрать в свою коллекцию Ultimate Epic Battle Simulator однозначно стоит. Игра может пригодиться для измерения и контроля производительности, стабильности и охлаждения. Раздача продлится до 21:00 понедельника,1 февраля.
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