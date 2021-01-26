При подключении GeForce RTX 3090 к ультрабуку Lenovo пригодилась даже болгарка
Компания Lenovo в прошлом году представила обновленную линейку ультрабуков Xiaoxin с процессорами AMD Ryzen серии 4000U. Как можно догадаться по названию серии, она предназначалась только для рынка Китая, но обсуждать мы будем не это. В официальной группе Lenovo Xiaoxin на платформе Weibo появилось неожиданное видео, демонстрирующее, как подключить к миниатюрному 14-дюймовому ультрабуку дискретную видеокарту GeForce RTX 3090.
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Эксперименты с подключением к ноутбукам внешних видеокарт не новы. Производители уже выпускают специализированные решения, которые подключаются через интерфейс Thunderbolt, обеспечивающий высокую пропускную способность — до 40 Гбит/с в 3 версии. A если Thunderbolt нет? Существует способ подключения через разъем M.2, связанный, в случае с AMD, с интерфейсом PCIe 3-го поколения. Это обеспечит пропускную способность около 32 Гбит/с, что в 8 раз меньше, чем у полноценного PCIe 4.
В случае с ультрабуком Lenovo пришлось идти на радикальные меры — пригодилась даже болгарка, которой было вырезано окно для установки M.2 переходника. Весь процесс можно увидеть на видео. Что касается производительности, то она оказалась на достаточно неплохом уровне: в 3DMark Time Spy видеокарта набрала около 17900 баллов, на 8% меньше, чем в полноценной системе. Результаты должны стать еще лучше, когда AMD внедрит в гибридные процессоры PCIe 4.0 — это ожидается в семействе Rembrandt к концу 2021 года.
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