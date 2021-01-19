Революционный графеновый аккумулятор GAC оказался неверной интерпретацией рекламного буклета
На прошлой неделе китайская автомобилестроительная компания GAC заявила о начале массовых испытаний графеновых аккумуляторов для электромобилей. Сообщалось, что аккумулятор позволит увеличить запас хода до 1000 км и сократить время 80% зарядки до 8 минут, во всяком случае, так информация была воспринята пользователями и множеством СМИ.
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Однако многие специалисты отрасли заявили о невозможности достижения таких показателей при сохранении прежней стоимости и безопасности, сообщает ресурс cnBeta. Компания GAC была вынуждена опубликовать дополнительные разъяснения. Как оказалось, быстрая зарядка и большая емкость не будут сочетаться в одном аккумуляторе. Компания готовит два типа батарей на базе разных технологий.
Аккумуляторы большой емкости, обеспечивающие запас хода 1000 км, используют кремниевые аноды. А аккумуляторы с быстрой зарядкой будут использовать графен, но только в качестве добавки к материалу катода. Аккумулятор, сочетающий эти достоинства и технологии, создать на данный момент невозможно.
Что в итоге выйдет на рынок — неизвестно. Компания утверждала, что обновленные аккумуляторы появятся в составе электро-кроссовера GAC AION V в середине этого года. Компания действительно проводит испытания мощного аккумулятора и готовит для его быстрой зарядки станции на 600 кВт — почти в 2,5 раза больше, чем у Tesla V3 Supercharger, отмечает ITHome. Возможно, повышенные требования к энергосистеме задержат распространение нового аккумулятора.
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