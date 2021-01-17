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Завершено производство накопителей Intel Optane 3D XPoint для потребительского рынка

Это не связано с продажей NAND бизнеса SK Hynix, Optane остается в руках Intel. Накопители, основанные исключительно на памяти 3D XPoint, более недоступны для потребительского рынка.
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Компания Intel завершила производство твердотельных накопителей Optane на базе памяти 3D XPoint для потребительского рынка, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на официальное уведомление компании.

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С производства сняты модели Intel Optane серий 900, 905P, 800P и M10. Последний заказ можно было сделать несколько дней назад. В приведенной цитате из официального заявления Intel сообщается, что для потребительского сегмента будут доступны накопители Optane Memory H20, сочетающие энергонезависимую память Intel и флэш-память QLC.


Также уточняется, что Intel находится только на ранних этапах сделки с SK Hynix по продаже производства NAND памяти, в сделку не входит Optane, разрабатываемый в сотрудничестве с Micron, поэтому Intel продолжает производство накопителей и недавно представила новую линейку, в которую входят упомянутые выше накопители Optane Memory H20, самый быстрый, по мнению компании, SSD для центров обработки данных P5800X и ряд других продуктов на базе QLC памяти.

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intel твердотельные накопители optane память накопители intel optane
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Завершено производство накопителей Intel Optane 3D XPoint для потребительского рынка
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