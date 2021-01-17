Завершено производство накопителей Intel Optane 3D XPoint для потребительского рынка
Компания Intel завершила производство твердотельных накопителей Optane на базе памяти 3D XPoint для потребительского рынка, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на официальное уведомление компании.
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С производства сняты модели Intel Optane серий 900, 905P, 800P и M10. Последний заказ можно было сделать несколько дней назад. В приведенной цитате из официального заявления Intel сообщается, что для потребительского сегмента будут доступны накопители Optane Memory H20, сочетающие энергонезависимую память Intel и флэш-память QLC.
Также уточняется, что Intel находится только на ранних этапах сделки с SK Hynix по продаже производства NAND памяти, в сделку не входит Optane, разрабатываемый в сотрудничестве с Micron, поэтому Intel продолжает производство накопителей и недавно представила новую линейку, в которую входят упомянутые выше накопители Optane Memory H20, самый быстрый, по мнению компании, SSD для центров обработки данных P5800X и ряд других продуктов на базе QLC памяти.
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