Графеновый аккумулятор GAC с сентября может появиться в электро-кроссовере AION V
Подразделение New Energy китайской автомобилестроительной компании Guangzhou Automobile Group (GAC) официально сообщило о подготовке нового графенового аккумулятора к серийному производству. Как отмечает ресурс ITHome, ожидается, что поставки начнутся уже в сентябре этого года. На данный момент аккумуляторы активно испытываются на реальных автомобилях.
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Графеновый аккумулятор позволит электромобилям компании без подзарядки преодолевать путь в 1000 км. Еще одним достоинством является сверхбыстрая зарядка — 80% за 8 минут, при наличии источника энергии необходимой мощности. Производитель утверждает, что батарея прошла самые строгие тесты безопасности и соответствует строжайшим требованиям военных стандартов.
Первым электромобилем, который может получить аккумулятор нового типа, является кроссовер AION V, появившийся на рынке Китая в середине 2020 года, сообщает cnEVpost. Модель оборудована электромотором с мощностью 135 кВт или 184 л.с., крутящий момент достигает 350 Н·м. Сейчас модели AION V комплектуются литиевыми аккумуляторами, которые обеспечивают запас хода от 400 до 600 км. Стоимость AION V лежит в диапазоне от 159600 до 239600 юаней.
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