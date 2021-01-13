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В конце прошлого года появились первые новости о скорых изменениях на посту исполнительного директора компании Intel. Сегодня новостной портал CNBC подтвердил это, сообщив, что Боб Свон (Bob Swan) освободит эту должность 15 февраля, а на замену ему придет Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) — исполнительный директор VMWare.

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Пэт Гелсингер посвятил 30 лет работе в Intel, занимая ведущие позиции и участвуя в разработке ряда ключевых технологий. Компания Intel подтвердила новость в официальном пресс релизе, отмечая, что изменения не связаны с финансовыми показателями компании в 2020 году. В своем заявлении Гелсингер говорит: «Я очень рад вновь присоединиться к Intel и вести ее вперед в это важное для компании, нашей индустрии и нашей нации время», «Я начал свою карьеру в Intel и учился у Гроув (Эндрю Гроув), Нойса (Роберт Нойс) и Мура (Гордон Мур), для меня большая честь вернуться в качестве лидера...».

В середине 2009 года специалист перешел в компанию EMC, занимающуюся разработкой систем хранения данных, где занял должность директора одного из подразделений. Позже компания EMC была приобретена Dell и с сентября 2012 года Пэт Гелсингер стал исполнять обязанности управляющего директора компании VMWare, входящей в состав Dell Technologies.

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Источник: CNBC, Intel