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Похоже, что неопределенность Intel в выборе подрядчика для производства процессоров разрешилась. Ранее уже сообщалось о намерениях переноса Core i3 следующего поколения на 5-нм техпроцесс TSMC. Это в очередной раз подтверждается TrendForce — младшие представители линейки Core переедут на Тайвань уже во второй половине 2021 года.

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Кроме этого, TrendForce сообщает, что ко второй половине 2022 года на 3-нм мощности TSMC переедут и высокопроизводительные решения. Вероятно, модели Core i5, i7, i9 потребительского сегмента и решения для высокопроизводительных систем будут производиться подрядчиком.

Станет ли Alder Lake последним поколением процессоров, произведенным на фабриках Intel, а техпроцесс 10-нм SuperFin последней разработкой компании. Конечно же нет. TrendForce считает, что усиление аутсорсинга позволит Intel сосредоточиться на развитии производственных линий для чипов, приносящих компании наибольшую прибыль. Вероятно, речь идет о серверных процессорах и чипах для высокопроизводительных вычислений. Компания станет более гибкой и повысит эффективность распределения затрат на свои передовые исследования и разработки.

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Источник: TrendForce