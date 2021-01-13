Портативная консоль AYA NEO для Cyberpunk 2077 и других современных игр выходит на мировой рынок
Сложно представить себе портативную игровую консоль, которая могла бы позволить комфортно играть в Cyberpunk 2077, Ведьмак 3, DOOM и другие современные игры, ведь даже производительные игровые ноутбуки не отличаются компактностью, по сравнению с другими представителями своего класса.
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AYA — одна из немногих компаний, которая смогла решить задачу упаковки производительной аппаратной платформы на базе AMD Ryzen 5 4500U с графикой Vega 6, 7-дюймового дисплея с разрешением 1280×800 пикселей, удобного контроллера в корпус размерами 25,5×10,6 см и толщиной 2 см.
AYA NEO Founders Edition — первая версия устройства для массового производства, предзаказ на которую открылся в Китае месяц назад. Первая партия из 1500 устройств была распродана за 17 часов, ее производство уже завершается и первые консоли уже в этом месяце отправятся к покупателям.
Теперь компания готовится к выходу на мировой рынок, для этого на платформе INDIEGOGO открыт сбор средств для финансирования массового производства. Стоимость в рамках ограниченного предложения составит $699.
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