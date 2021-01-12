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В отличие от AMD, компания NVIDIA представила новую видеокарту для среднего сегмента — GeForce RTX 3060. Джефф Фишер (Jeff Fisher), вице-президент NVIDIA GeForce, признал, что GTX 1060 была самой успешной видеокартой компании, модель в свое время предлагала производительность, достаточную для достижения во всех играх стабильных 60 FPS в разрешении 1080p.

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Но современные игры AAA-класса требуют гораздо большего, например, если в Watch Dogs 2 владельцы GeForce GTX 1060 чувствовали себя комфортно на высоких настройках, то в новой части франшизы, Watch Dogs Legion, былой «бестселлер» поколения Pascal может обеспечить лишь 24 FPS.

Лучший вариант обновления для владельцев GTX 1060 — это GeForce RTX 3060, с которой все современные игры снова станут доступны на 60 FPS, но уже с эффектами трассировки лучей и сглаживания на основе машинного обучения DLSS.

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Производительность CUDA-ядер оценивается в 13 Тфлопс, ядер трассировки лучей — 25 Тфлопс, тензорных ядер — 101 Тфлопс. Объем видеопамяти GDDR6 составляет 12 ГБ — вдвое больше, чем у GTX 1060. Конфигурация графического процессора должна включать 3584 шейдерных блоков, 112 блоков наложения текстур и 64 блока растеризации против 4864, 152 и 80 соответствующих блоков у Ti версии.

В продаже GeForce RTX 3060 появится в конце февраля, ее рекомендованная стоимость составляет $329.

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