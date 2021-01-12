Видеокарты Radeon RX 6700/XT промелькнули в презентации AMD на CES 2021
Генеральный директор компании AMD, Лиза Су (Lisa Su), выступила на CES 2021, рассказав о достижениях компании и анонсировав мобильные процессоры AMD Ryzen серии 5000. Но что насчет видеокарт Radeon RX 6700/XT, которых так ждет множество пользователей и геймеров, не обладающих возможностью или необходимостью приобретения флагманских продуктов.
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Компания не раскрыла подробностей и лишь один кадр в презентации продемонстрировал дизайн эталонных видеокарт на базе графического процессора NAVI22 и/или NAVI23. Видеокарты должны появиться в продаже вместе с новыми ноутбуками и произойдет это в первой половине 2021 года.
Одна из видеокарт выполнена в компактном форм-факторе и оснащена системой охлаждения с одним вентилятором. Возможно, это и есть младший вариант, Radeon RX 6700. Предполагаемая Radeon RX 6700 XT получила систему охлаждения с двумя вентиляторами и печатную плату больших размеров.
В слухах о NAVI22 утверждалось, что печатные платы Radeon RX 6700 XT и RX 6800/XT будут схожи. Мощная подсистема питания поможет средне-бюджетной модели достичь высоких частот графического процессора — 2,5 ГГц и выше. Младшая версия, Radeon RX 6700, будет выполнена на базе упрощенной печатной платы и ее рабочие частоты будут гораздо ниже.
По неподтвержденным данным, графический чип Radeon RX 6700XT получит 40 вычислительных блоков, а объем видеопамяти GDDR6 составит 12 ГБ при 192-битной шине данных. Графический чип должен сохранить Infinity Cache.
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