EVGA представила материнские платы Z590 с усиленным VRM
Внимание сразу привлекает модель EVGA Z590 DARK. Это вариант с необычной компоновкой, предназначенный для любителей экстремального разгона. К главным достоинствам платы, которые могут выделить ее среди конкурентов, относятся 10-слойная печатная плата и 22-фазная подсистема питания. Нестандартная компоновка будет удобна при установке на открытом стенде и облегчит подключение питания. На плате предусмотрены два LCD-индикатора с возможностью вывода информации о напряжении и ряде других показателей.
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EVGA Z590 DARK подойдет и как основа для высокопроизводительных систем. Более 12 различных портов USB, 8 портов SATA, три M.2, два сетевых адаптера 2,5 Гбит/с, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и BT 5.1 — все это удовлетворит любые запросы.
Другая модель, EVGA Z590 FTW WIFI получила 8-слойный текстолит и 17-фазную подсистему питания. Изменения прослеживаются и в разъемах дополнительного питания, если версия DARK получила два 8-контактных разъема, то FTW оборудована по схеме 8+4. Меньшая плотность компоновки позволила разместить два дополнительных слота DIMM. Также Z590 FTW получила видеовыходы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, которых, вероятно, у Z590 DARK нет.
Источник: EVGA, Twitter @EVGA_JacobF
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