Новый рекорд криптовалютной торговли на PayPal практически удваивает предыдущий
В начале ноября прошлого года платежная система PayPal добавила возможность осуществления криптовалютных операций. Пользователи могут хранить различные криптовалюты на своем кошельке, торговать ими и даже официально расплачиваться в огромном количестве магазинов. На данный момент сервис позволяет оперировать с Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.
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Взлет криптовалют — идеальный момент для PayPal расширить охват сервиса на перспективный рынок. Множество пользователей сервиса незамедлительно стали совершать первые операции и к 6 января объем криптовалютных торгов PayPal достиг отметки в $129 млн., что казалось невероятным, однако менее чем за неделю платежный провайдер установил новый рекорд — $242 млн., по данным платформы Nomics. Это практически в два раза больше предыдущего рекорда.
Основатель ресурса Nugget’s News, Алекс Сондерс (Alex Saunders), считает новый рекорд PayPal признаком роста популярности платформы у розничных торговцев, что отмечает ресурс Cointelegraph со ссылкой на Twitter @AlexSaundersAU.
На данный момент криптовалютные возможности PayPal доступны только в США, но компания планировала выход на международный рынок и расширение списка криптовалют.
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