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В субботу, 9 января, китайский автопроизводитель NIO в рамках мероприятия NIO Day 2021 представил роскошный седан ET7. Батарея емкостью 150 кВт·ч, запас хода 1000 км, система автономного вождения с камерами высокого разрешения и высокой дальностью распознавания, бортовой суперкомпьютер на базе NVIDIA Drive Orin, платформа Qualcomm — это только малая толика технологий NIO ET7.

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На фоне громкой презентации и заявлений о планах завоевать не только китайский рынок (cnEVpost) акции NIO начали рост. По информации Twitter блогера @ragingbull_92, аналитики крупных финансовых компаний обновляют прогнозы целевых показателей — ожидается рост от 40 до 50% и даже выше:

Ник Лай (Nick Lai), аналитик J.P. Morgan, $75 (The Fly)

Джинг Чанг (Jing Chang), $85, China International Capital Corporation, CICC (Futunn)

NIO внедряет технологии, которым может позавидовать даже Tesla. Компании продемонстрировали близкий рост стоимости акций в 2020 году — около 40%. Стоимость акций Tesla практически в 15 раз выше, но, по многочисленным мнениям, у NIO все впереди и покупка акций китайской компании может быть отличной долгосрочной инвестицией.