Geekbench раскрыл частоты Ryzen 7 5700G — нового настольного APU от AMD
Несколько дней назад в сети впервые появился Ryzen 7 5700G — грядущий 8-ядерный APU от компании AMD из семейство Cezanne, основанный на микроархитектуре Zen3. Гибрид продемонстрировал неплохую производительность в CPU-Z и Cinebench, но оставил неоднозначные впечатления.
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В первой новости упоминалось, что максимальная тактовая частота Ryzen 7 5700G составляет 4,4 ГГц, а 4,7 ГГц — результат ручного разгона. Новые данные, обнаруженные в Geekbench и опубликованные Twitter блогером @TUM_APISAK, говорят о базовой частоте 3,8 ГГц с автоматическим повышением до 4,65-4,7 ГГц, что соответствует частотному уровню Ryzen 5 5600X.
Форсированная частота на 200 МГц выше, чем у Ryzen 7 4700G семейства Renoir. На этот раз неоднозначными являются результаты однопоточной производительности, которые только на 1,5-2% выше, чем у 4700G. В многопоточной производительности результат лучше на 43%, но это актуально для Linux, в которой тестировался 5700G. В Windows результаты могут существенно измениться.
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