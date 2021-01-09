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Одному из пользователей китайского форума ChipHell удалось найти на необъятных просторах национальных рынков уникальный образец видеокарты AMD Radeon RX 5900XT. В ходе исследований было установлено, что это ранний вариант RX 6800XT от компании ASRock. Вероятно, AMD все-таки рассматривала вариант расширения 5000-серии видеокарт, вместо создания новой серии, а значит ранние слухи о моделях RX 5800 и 5900 не были ложью.

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По мнению автора, эта модель является инженерным образцом ASRock RX 6800XT Taichi и Phantom Gaming. Действительно, установить официальный драйвер AMD удалось только после прошивки BIOS от версии Taichi.

В оригинальной статье приводится подробный разбор компонентов PCB и ряд тестов производительности. К сожалению, автор не привел снимки какой-либо диагностической утилиты для демонстрации характеристик графического процессора и не сообщил рабочих частот.

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Не менее интересно то, что автор является коллекционером различных артефактов железного мира и в его распоряжении оказался инженерный образец процессора Intel Core i9-10900K и материнская плата ASRock Z590 Pro4, которые и стали основой тестового стенда.

В ходе тестирования никаких неожиданных результатов получить не удалось, Radeon RX 5900XT и RX 6800XT оказались приблизительно равны. Гораздо больше фотографий и тестов можно найти в первоисточнике.

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Источник: VideoCardz, ChipHell