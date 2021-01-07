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Согласно данным ряда аналитических платформ, глобальная рыночная капитализация всех криптовалют 7 января превысила $1 трлн. Основной вклад вносит первая и самая популярная в мире криптовалюта — биткоин (bitcoin, BTC). Она является лидером рынка с капитализацией более $690 млрд. На втором месте эфир (ethereum, ETH) с рыночной капитализацией более $136 млрд. Также в пятерке лидеров находятся менее популярные, но достаточно перспективные альткоины Tether, XRP и Litecoin, к которому приближается Cardano.

В период майнинговой лихорадки 2017-2018 года рыночная капитализация криптовалют превысила $700 млрд. после чего рынок обвалился. По мнению множества аналитиков, на этот раз обвала удастся избежать, поскольку рынок криптовалют подкреплен серьезными институциональными инвесторами.

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Институциональные инвесторы покупают биткоины на суммы в сотни млн. долларов, поддерживая рынок и усиливая интерес розничных инвесторов. В свою очередь, последние выбирают для инвестиций различные альткоины.