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Разгон оперативной памяти уже давно недоступен для материнских плат Intel, основанных не на флагманских версиях чипсетов. Для последних нескольких поколений повышение частот оперативной памяти выше базовых значений было доступно только на чипсетах серии Z, а варианты B и H не могли похвастаться этой возможностью.

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Слухи о том, что Intel изменит свою политику с выходом набора системной логики 500-серии появились ближе к концу прошлого года. Сообщалось, что разгон оперативной памяти будет доступен на моделях Z590 и B560. Разгон процессора все также останется эксклюзивом только для Z плат.

Источник: Twitter @pm_burowietz

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Сегодня в сети появились фрагменты технической документации для материнских плат на базе набора системной логики B560. Их опубликовал редактор польского технического ресурса benchmark.pl на своей странице @pm_burowietz в Twitter. В спецификации B560 указана поддержка разгона памяти и частот выше 4000 МГц. Приводятся данные и для младшего чипсета H510 — он не получил возможности разгона.

Источник: Twitter @pm_burowietz