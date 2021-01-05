NiceHash сообщает о высокой доходности GeForce RTX 3080 в майнинге — больше $8 в день
Компания NiceHash привлекает внимание новых пользователей и новичков в майнинге, сообщая о высокой доходности видеокарт NVIDIA. Опытные майнеры уже вовсю отчитываются о проектах с сотнями новых видеокарт GeForce RTX 30-серии.
реклама
Представители NVIDIA выражали некоторую обеспокоенность этой ситуацией и заверяли, что ведут работу с поставщиками для контроля продаж, однако игровые видеокарты продолжают активно использоваться для майнинга.
В заметке NiceHash внимание обращено на GeForce RTX 3080. Доход пользователя платформы может составить больше $8 в день — это при учете тарифа на электроэнергию $0,1 за кВт! Сейчас курс криптовалюты немного просел и доходы снизились, но все еще превышают 550 рублей в день, а на пике, когда курс достиг $34000, доход составлял 900 рублей в день. Что будет, если биткоин и альткоины продолжат расти?
Ресурс OC3D подчеркивает, что даже при использовании сторонних сервисов, удерживающих комиссию, прибыльность настолько высока, что все больше и больше пользователей присоединяются к майнингу. Это увеличивает вероятность повтора майнинговой лихорадки 2017 года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила