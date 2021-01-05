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Компания NiceHash привлекает внимание новых пользователей и новичков в майнинге, сообщая о высокой доходности видеокарт NVIDIA. Опытные майнеры уже вовсю отчитываются о проектах с сотнями новых видеокарт GeForce RTX 30-серии.

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Представители NVIDIA выражали некоторую обеспокоенность этой ситуацией и заверяли, что ведут работу с поставщиками для контроля продаж, однако игровые видеокарты продолжают активно использоваться для майнинга.

В заметке NiceHash внимание обращено на GeForce RTX 3080. Доход пользователя платформы может составить больше $8 в день — это при учете тарифа на электроэнергию $0,1 за кВт! Сейчас курс криптовалюты немного просел и доходы снизились, но все еще превышают 550 рублей в день, а на пике, когда курс достиг $34000, доход составлял 900 рублей в день. Что будет, если биткоин и альткоины продолжат расти?

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Ресурс OC3D подчеркивает, что даже при использовании сторонних сервисов, удерживающих комиссию, прибыльность настолько высока, что все больше и больше пользователей присоединяются к майнингу. Это увеличивает вероятность повтора майнинговой лихорадки 2017 года.