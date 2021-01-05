Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

NVIDIA запланировала на 12 января онлайн-мероприятие, на котором, возможно, будут представлены новые видеокарты среднего сегмента — GeForce RTX 3060. По слухам, в запасе компании также находится ряд обновленных версий GeForce RTX 3080 и RTX 3070.

реклама



Последние месяцы достаточно часто появлялись новости о GeForce RTX 3080 Ti, которая по производительности должна быть сопоставима с RTX 3090, но официальной информации о ней стоит ожидать не ранее марта.

Сегодня известный инсайдер @kopite7kimi опубликовал целый ряд возможных комбинаций графических процессоров и видеопамяти, которые могут обрести жизнь в новых видеокартах NVIDIA. Ресурс 3DCenter сопоставил эти данные с известной информацией о конкретных моделях готовящихся видеокарт и в результате мы получаем список возможных новинок NVIDIA GeForce на 2021 год:

RTX 3080 Ti GA102+20GB GD6X

RTX 3080 Super GA102+12GB GD6X

RTX 3070 Ti GA103+10GB GD6X

RTX 3070 Super GA103S+8GB GD6X

RTX 3060 12G GA106+12GB GD6

RTX 3060 6G GA106+6GB GD6

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

В списке присутствует и мифический чип GA103, который, согласно легендам, являлся инженерным образцом GeForce RTX 3080, но NVIDIA решила усилить флагмана и оснастила его гораздо более производительной версией чипа GA102 и, как оказалось, не зря — видеокарты конкурента сделали большой скачок в производительности.