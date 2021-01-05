GeForce RTX 3070 Ti с GDDR6X и другие возможные модели NVIDIA раскрыты инсайдером
NVIDIA запланировала на 12 января онлайн-мероприятие, на котором, возможно, будут представлены новые видеокарты среднего сегмента — GeForce RTX 3060. По слухам, в запасе компании также находится ряд обновленных версий GeForce RTX 3080 и RTX 3070.
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Последние месяцы достаточно часто появлялись новости о GeForce RTX 3080 Ti, которая по производительности должна быть сопоставима с RTX 3090, но официальной информации о ней стоит ожидать не ранее марта.
Сегодня известный инсайдер @kopite7kimi опубликовал целый ряд возможных комбинаций графических процессоров и видеопамяти, которые могут обрести жизнь в новых видеокартах NVIDIA. Ресурс 3DCenter сопоставил эти данные с известной информацией о конкретных моделях готовящихся видеокарт и в результате мы получаем список возможных новинок NVIDIA GeForce на 2021 год:
- RTX 3080 Ti GA102+20GB GD6X
- RTX 3080 Super GA102+12GB GD6X
- RTX 3070 Ti GA103+10GB GD6X
- RTX 3070 Super GA103S+8GB GD6X
- RTX 3060 12G GA106+12GB GD6
- RTX 3060 6G GA106+6GB GD6
В списке присутствует и мифический чип GA103, который, согласно легендам, являлся инженерным образцом GeForce RTX 3080, но NVIDIA решила усилить флагмана и оснастила его гораздо более производительной версией чипа GA102 и, как оказалось, не зря — видеокарты конкурента сделали большой скачок в производительности.
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