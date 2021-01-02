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Ранняя версия гиперкара, представленная в 2017 году

Фото "Aspark Owl", автор More Cars, лицензия CC BY 2.0

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Японская инженерная и научно-исследовательская компания Aspark открыла первый выставочный зал для своего электрического гиперкара Owl в Осаке и начала продажи в Северной Америке и Европе.

Aspark Owl обладает мощностью 2012 лошадиных сил и крутящим моментом, достигающим 2000 Нм. Эти безумные характеристики силового агрегата, включающего 4 электромотора, позволяют гиперкару разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды (разгон до 60 миль/ч составляет 1,69-1,72 секунд), максимальная скорость достигает 400 км/ч. Удержать гиперкар на дороге поможет уникальная система динамического изменения крутящего момента для каждого колеса.

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Литий-ионный аккумулятор мощностью 1300 кВт обеспечивает Aspark Owl запасом хода 450 км и заряжается за 80 минут от источника мощностью 44 кВт.

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Производство Aspark Owl налажено в Италии, им занимается компания Manifattura Automobili Torino. Объем производства на данный момент ограничен 50 экземплярами, стоимость начинается от $3,5 млн. В интерьере электромобиля используются только премиум-материалы. Кузов, шасси и большая часть компонентов изготовлены из карбона.

Источник: Autoblog, Aspark