Начались продажи электрогиперкара Aspark Owl — 2000 лс и разгон до сотни менее чем за 2 секунды
Ранняя версия гиперкара, представленная в 2017 году
Фото "Aspark Owl", автор More Cars, лицензия CC BY 2.0
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Японская инженерная и научно-исследовательская компания Aspark открыла первый выставочный зал для своего электрического гиперкара Owl в Осаке и начала продажи в Северной Америке и Европе.
Aspark Owl обладает мощностью 2012 лошадиных сил и крутящим моментом, достигающим 2000 Нм. Эти безумные характеристики силового агрегата, включающего 4 электромотора, позволяют гиперкару разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды (разгон до 60 миль/ч составляет 1,69-1,72 секунд), максимальная скорость достигает 400 км/ч. Удержать гиперкар на дороге поможет уникальная система динамического изменения крутящего момента для каждого колеса.
Литий-ионный аккумулятор мощностью 1300 кВт обеспечивает Aspark Owl запасом хода 450 км и заряжается за 80 минут от источника мощностью 44 кВт.
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Производство Aspark Owl налажено в Италии, им занимается компания Manifattura Automobili Torino. Объем производства на данный момент ограничен 50 экземплярами, стоимость начинается от $3,5 млн. В интерьере электромобиля используются только премиум-материалы. Кузов, шасси и большая часть компонентов изготовлены из карбона.
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