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Презентация процессоров Rocket Lake-S и материнских плат на базе набора системной логики 500-серии ожидается на онлайн-выставке CES 2021. Официально это не подтверждено, но уже множество ресурсов и инсайдеров подтвердили намерения Intel представить новую линейку в начале года.

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Редактор ресурса Wccftech, Хасан Муджтаба (Hassan Mujtaba), опубликовал в своем Twitter несколько фотографий новой материнской платы в исполнении MSI. Опознать модель сложно — автор постарался, чтобы ни одна опознавательная надпись не попала в кадр, но раскрыл одну неприятную деталь.

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Надпись На одном из слотов M.2, расположенном ближе к сокету, гласит, что разъем работоспособен только при использовании в системе процессоров i5 11-го поколения и лучше. Это подтверждает информацию о том, что новое поколение процессоров i3 будет основано на старой архитектуре Comet Lake и приставка Refresh в ее имени не добавит процессору 4 дополнительных линии PCIe. В итоге, первый разъем M.2 останется неработоспособным.