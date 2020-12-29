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Рост курса криптовалют усиливает интерес майнеров к видеокартам. Новые модели NVIDIA и AMD неплохо показывают себя в добыче. Причем майнеров не всегда интересуют флагманские модели, в дело идут практически любые видеокарты и иногда бюджетные модели оказываются прибыльнее.

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Ранее несколько новостей сообщали о существенных доходах компании NVIDIA благодаря продаже значительного количества видеокарт майнерам криптовалют. В своем интервью аналитику Тимоти Аркури (Timothy Arcuri) финансовый директор NVIDIA, Колетт Кресс (Colette Kress), сообщила, что компания работает с поставщиками для того, чтобы понять в чьих руках оседают видеокарты и, в том числе, выявить заинтересованность майнеров в новых моделях GeForce RTX 30-серии. По мнению Колетт Кресс, майнинг биткоина в основном сосредоточен на ASIC, видеокарты NVIDIA пользуются спросом для альткоинов, например для эфира (Etherium), который недавно взлетел практически до $750.

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Накануне в сети появилась фотография огромной майнинг фермы из более чем 78 видеокарт GeForce RTX 3080 в исполнении PNY. В условиях дефицита проблема учета продаж так и не решена — огромное количество видеокарт продолжает уходить в руки майнеров.

Источник: Seeking Alpha, Twitter @VideoCardz и @Tech4Gamers