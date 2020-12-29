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Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют

Стремительный рост курса биткоина и альткоинов заставляет майнеров инвестировать в огромные фермы.
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Рост курса криптовалют усиливает интерес майнеров к видеокартам. Новые модели NVIDIA и AMD неплохо показывают себя в добыче. Причем майнеров не всегда интересуют флагманские модели, в дело идут практически любые видеокарты и иногда бюджетные модели оказываются прибыльнее.

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Ранее несколько новостей сообщали о существенных доходах компании NVIDIA благодаря продаже значительного количества видеокарт майнерам криптовалют. В своем интервью аналитику Тимоти Аркури (Timothy Arcuri) финансовый директор NVIDIA, Колетт Кресс (Colette Kress), сообщила, что компания работает с поставщиками для того, чтобы понять в чьих руках оседают видеокарты и, в том числе, выявить заинтересованность майнеров в новых моделях GeForce RTX 30-серии. По мнению Колетт Кресс, майнинг биткоина в основном сосредоточен на ASIC, видеокарты NVIDIA пользуются спросом для альткоинов, например для эфира (Etherium), который недавно взлетел практически до $750.

Источник: Twitter @VideoCardz и @Tech4Gamers

 

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Накануне в сети появилась фотография огромной майнинг фермы из более чем 78 видеокарт GeForce RTX 3080 в исполнении PNY. В условиях дефицита проблема учета продаж так и не решена — огромное количество видеокарт продолжает уходить в руки майнеров.

Источник: Seeking Alpha, Twitter @VideoCardz и @Tech4Gamers

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nvidia geforce rtx 3080 майнинг криптовалюты geforce rtx 30
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DarkShaman
13:39
Наивный диванный метатель расскажи нам что именно стоит за "ценными бумагами" того же сбербанка или газпрома, когда ныне легким движением гелиевой ручки тебя можно объявить иностранным агентом и прост...
Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют
ZETT
13:38
беда какая сижу на 6700к инж в 4к не жужу
Старые флагманы Intel плохо справляются с трассировкой лучей и разрешением 2К в Cyberpunk 2077
Фейк Фро
13:38
Забаньте этого дебила уже, умоляю!
Старые флагманы Intel плохо справляются с трассировкой лучей и разрешением 2К в Cyberpunk 2077
Alexey Senin
13:38
А чем майнеры мешают геймерам-то? Тем, что якобы из-за майнеров цены на видюхи конские? Это бред.
Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют
smaximaa
13:37
Умри наxyй от рака мозга, звуковик.
Купил Xbox Series S - это лучшая игровая платформа ближайших лет, рассказываю и показываю
Фейк Фро
13:36
Что-то у моего 9900к всё в порядке даже в 2.5к. Автор, иди накуй.
Старые флагманы Intel плохо справляются с трассировкой лучей и разрешением 2К в Cyberpunk 2077
DarkShaman
13:36
С учетом текущей рыночной цены битака могу с вами поспорить. Цена акций того же газпрома также совершенно выдуманная величина. Вот только битки отобрать как бы сложнее)
Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют
Alexey Senin
13:35
А, например, таксисты что производят?
Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют
Вадим
13:35
И где так? Нашёл жилу, предприятие платит больше, вот жила.
Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют
Самарский Михаил
13:35
Мой 8700к c бустом 4.7 в кибер пуке с 3090 в 2560 ×1440 лучи и длс выдаёт от 65 до 85 фпс
Старые флагманы Intel плохо справляются с трассировкой лучей и разрешением 2К в Cyberpunk 2077
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