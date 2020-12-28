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Инсайдер, известный в Twitter под псевдонимом @kopite7kimi, начал очередной цикл предсказаний характеристик следующей графической архитектуры компании NVIDIA для линейки игровых видеокарт GeForce. Ранее сообщалось, что следующая архитектура может получить кодовое имя Lovelace. Графические чипы сохранят монолитный дизайн и будут маркироваться в соответствии с маской AD1XX. Выход Lovelace отодвинет на 2022 год появление первого чиплетного решения NVIDIA на базе архитектуры Hopper.

@kopite7kimi предполагает, что в архитектуре Lovelace количество графических кластеров (Graphics Processing Clusters, GPC) увеличится до 12. Это означает, что при сохранении текущего соотношения блоков графического процессора флагманский вариант будет включать до 72 текстурных кластеров (Texture Processing Clusters, TPC) или 144 потоковых мультипроцессоров (Streaming Multiprocessors, SM). Количество CUDA-ядер в этом случае составит 18432.

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Вероятно, Lovelace будет основан на новом техпроцессе Samsung с применением жесткого ультрафиолета. Это может быть 7, 6 или 5-нм техпроцесс.

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Источник: @kopite7kimi, @3DCenter_org, VideoCardz