BMW значительно увеличивает план производства электромобилей
Компания BMW продолжает совершенствовать свои технологии, стремясь сохранять лидерство в производстве автомобилей с наилучшим сочетанием экологичности и мощности. Компания не только продолжает совершенствовать дизельные и бензиновые автомобили, добиваясь существенного снижения выбросов, но и стремительно развивает гибридные и полностью электрические автомобили.
реклама
"2014 BMW i3", автор Michel Curi, по лицензии CC BY 2.0
Генеральный директор BMW, Оливер Ципсе (Oliver Zipse), в своем интервью газете Augsburger Allgemeine дал понять, что придерживаясь целей Парижского соглашения по климату компания поставила перед собой четкие цели и начала уверенно действовать уже сейчас. Все автомобильные заводы в германии будут готовы производить электромобили к 2022 году, а к 2023 году компания расширит модельный ряд 25 электромобилями из которых половина будет полностью электрическими.
Для сохранения лидерства в условиях высокой конкуренции, учитывая строительство в Германии завода Tesla, компания пересмотрела текущие планы производства электромобилей. Первоначальный план на ближайшие 2 года был увеличен на 250000 моделей с целью удвоения доли продаж к 2023 году.
Источник: Augsburger Allgemeine
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила