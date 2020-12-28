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Компания BMW продолжает совершенствовать свои технологии, стремясь сохранять лидерство в производстве автомобилей с наилучшим сочетанием экологичности и мощности. Компания не только продолжает совершенствовать дизельные и бензиновые автомобили, добиваясь существенного снижения выбросов, но и стремительно развивает гибридные и полностью электрические автомобили.

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"2014 BMW i3", автор Michel Curi, по лицензии CC BY 2.0

Генеральный директор BMW, Оливер Ципсе (Oliver Zipse), в своем интервью газете Augsburger Allgemeine дал понять, что придерживаясь целей Парижского соглашения по климату компания поставила перед собой четкие цели и начала уверенно действовать уже сейчас. Все автомобильные заводы в германии будут готовы производить электромобили к 2022 году, а к 2023 году компания расширит модельный ряд 25 электромобилями из которых половина будет полностью электрическими.

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Для сохранения лидерства в условиях высокой конкуренции, учитывая строительство в Германии завода Tesla, компания пересмотрела текущие планы производства электромобилей. Первоначальный план на ближайшие 2 года был увеличен на 250000 моделей с целью удвоения доли продаж к 2023 году.

Источник: Augsburger Allgemeine