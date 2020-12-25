Первые поставки Rocket Lake-S в январе — указывает фрагмент дорожной карты Intel
Вероятность, что Intel планирует крупный анонс, увеличилась, когда компания сообщила об участии в конференции CES 2021. Информаторы докладывают о подготовке всего 11-го поколения настольных процессоров, состоящего из представителей Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh, новых материнских плат, а также мобильных процессоров Tiger Lake-H35.
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Массовое производство Rocket Lake-S начнется в январе, сообщает известный информатор @OneRaichu, публикуя утекшую в сеть дорожную карту компании. Как отмечает ресурс VideoCardz, производство инженерных образцов началось в июне, их доработанные версии начали производиться в августе. А те образцы, что фигурируют в последних утечках — это квалификационные модели, предназначенные для партнеров по тестированию.
Поставки процессоров должны были начаться с 12 по 21 неделю 2021 года, о чем сообщалось ранее, однако стрелка на дорожной карте намекает, что первые образцы могут стать доступны гораздо раньше — перед Китайским Новым годом. С учетом доступности предложений других производителей, компания может позволить себе представить ограниченную серию уже в начале года.
Источник: VideoCardz, Twitter @OneRaichu
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