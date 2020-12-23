Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity появился результат системы на базе процессора Rocket Lake-S. Конфигурация, включающая Core i7-11700KF и NVIDIA GeForce RTX 3080 успешно прошла тестирование при настройках Crazy_1440p.

реклама



Результат обнаружил известный в Twitter энтузиаст @TUM_APISAK. Общая оценка составила 11300 баллов, что позволяет системе расположиться в первых позициях рейтинга аналогичных конфигураций, по соседству с Core i9-9900K и 10900K, i7-10700K и AMD Ryzen 5 5600X. Отсутствие подробных характеристик систем в базе данных не позволяет понять реальное позиционирование, однако очевидно, что Rocket Lake-S производительнее своих предшественников. Это подтверждается и первыми результатами инженерного образца Intel Core i9-11900, который на пониженных частотах догоняет и даже обгоняет в некоторых сценариях аналогичные модели Comet Lake-S.

Зафиксированная в базе данных базовая частота Core i7-11700KF составила 3,6 ГГц. Точные значения форсированных частот на данный момент неизвестны. Предполагается (Twitter @harukaze5719), что увеличение частоты при нагрузке на все ядра будет достигать 4,6 ГГц, а при нагрузке на одно ядро — 5 ГГц.