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Некоторое время назад компания KFC анонсировала игровую консоль со встроенным грилем. Многие восприняли это как шутку и не надеялись на появление серьезного устройства, особенно после переносов релиза, но KFC действительно удивила сообщество, представив гриль на базе процессора Intel Core i9.

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Как оказалось, разработка консоли KFC проходила в сотрудничестве с компанией Cooler Master. В основе корпуса устройства лежит модель NC100 для систем на базе Intel Nuc 9 Extreme, который и используется в KFConsole. Для Intel Nuc 9 Extreme предлагается только один процессор i9 — это 8-ядерный 9980HK с максимальной частотой 5 ГГц.





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Точной спецификации устройства пока не приводится, но известно, что в конфигурацию входит видеокарта ASUS с поддержкой трассировки лучей и твердотельный накопитель Seagate объемом 1 ТБ. По данным Cooler Master, графический процессор будет поддерживать игры в разрешении 4K и дисплеи с частотой до 240 Гц.

На данный момент неизвестны подробности, стоимость и дата начала продаж. Ранее известная пивоваренная компания также представила свою консоль с возможностью охлаждения и транспортировки банок пива. Устройство выглядело проще, но было изготовлено в единственном экземпляре и продавалось на аукционе.

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Источник: KFConsole