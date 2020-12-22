Intel Core i9 объединили с грилем в игровой консоли KFC
Некоторое время назад компания KFC анонсировала игровую консоль со встроенным грилем. Многие восприняли это как шутку и не надеялись на появление серьезного устройства, особенно после переносов релиза, но KFC действительно удивила сообщество, представив гриль на базе процессора Intel Core i9.
реклама
Как оказалось, разработка консоли KFC проходила в сотрудничестве с компанией Cooler Master. В основе корпуса устройства лежит модель NC100 для систем на базе Intel Nuc 9 Extreme, который и используется в KFConsole. Для Intel Nuc 9 Extreme предлагается только один процессор i9 — это 8-ядерный 9980HK с максимальной частотой 5 ГГц.
Точной спецификации устройства пока не приводится, но известно, что в конфигурацию входит видеокарта ASUS с поддержкой трассировки лучей и твердотельный накопитель Seagate объемом 1 ТБ. По данным Cooler Master, графический процессор будет поддерживать игры в разрешении 4K и дисплеи с частотой до 240 Гц.
На данный момент неизвестны подробности, стоимость и дата начала продаж. Ранее известная пивоваренная компания также представила свою консоль с возможностью охлаждения и транспортировки банок пива. Устройство выглядело проще, но было изготовлено в единственном экземпляре и продавалось на аукционе.
реклама
Источник: KFConsole
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила