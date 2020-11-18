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Bud Light представила игровую консоль со встроенным холодильником для пива

Новая игровая консоль позволит играть с друзьями в любом месте и сохранить пиво холодным.
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Компания Budweiser, известная как производитель пива, представила игровую приставку под брендом Bud Light. Да, это полноценная игровая консоль, которую можно брать с собой и играть практически в любом месте. Кроме этого, она позволит сохранить ваше пиво холодным.

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Игровая приставка получила название BL6 и достаточно оригинальную конструкцию. Внешне BL6 напоминает стандартную переносную упаковку для 6 банок пива, но на самом деле это инновационное устройство, включающее передовые технологии. Два отсека приставки предназначены для игровых джойстиков — вы сможете играть с друзьями. Еще два отсека предназначены для хранения охлажденного пива — в консоль встроен термоэлектрический холодильник на основе модулей Пельтье.

Источник изображения: @budlight
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Для консоли не потребуется современный телевизор или монитор — она оборудована встроенным проектором от ASUS с HD разрешением. Производитель заверяет, что проектор обеспечит отличное качество изображения на любой поверхности. Вам не нужно думать о покупке дорогостоящих игр. Во встроенной коллекции BL6 уже находятся такие хиты, как Tekken 7, Soul Calibur VI, Freeze Tag, RBI 20 Baseball, Broforce и Six Puck.

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Игровая консоль BL6 уникальна. Она существует в единственном экземпляре, который выставлен на аукцион. На момент написания последняя ставка составляет $4020.

Источник: Bud Light

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