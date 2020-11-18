Bud Light представила игровую консоль со встроенным холодильником для пива
Компания Budweiser, известная как производитель пива, представила игровую приставку под брендом Bud Light. Да, это полноценная игровая консоль, которую можно брать с собой и играть практически в любом месте. Кроме этого, она позволит сохранить ваше пиво холодным.
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Игровая приставка получила название BL6 и достаточно оригинальную конструкцию. Внешне BL6 напоминает стандартную переносную упаковку для 6 банок пива, но на самом деле это инновационное устройство, включающее передовые технологии. Два отсека приставки предназначены для игровых джойстиков — вы сможете играть с друзьями. Еще два отсека предназначены для хранения охлажденного пива — в консоль встроен термоэлектрический холодильник на основе модулей Пельтье.
Для консоли не потребуется современный телевизор или монитор — она оборудована встроенным проектором от ASUS с HD разрешением. Производитель заверяет, что проектор обеспечит отличное качество изображения на любой поверхности. Вам не нужно думать о покупке дорогостоящих игр. Во встроенной коллекции BL6 уже находятся такие хиты, как Tekken 7, Soul Calibur VI, Freeze Tag, RBI 20 Baseball, Broforce и Six Puck.
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Игровая консоль BL6 уникальна. Она существует в единственном экземпляре, который выставлен на аукцион. На момент написания последняя ставка составляет $4020.
Источник: Bud Light
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