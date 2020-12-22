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Cyberpunk 2077 поддерживает передовую технологию рендеринга с помощью трассировки лучей, которая реализована через API DirectX Raytracing (DXR). Теоретически трассировка не является эксклюзивной для видеокарт NVIDIA RTX, но на данный момент включение трассировки на видеокартах Radeon RX серии 6000 невозможно — поддержка появится позже.

В настройках Cyberpunk 2077 доступен ряд опций для трассировки лучей. Однако моддеры нашли множество пресетов для управления уровнем трассировки, влияющим на детализацию, качество освещения и затенения. Для этого необходимо установить для игры специальный параметр запуска -qualityLevel и присвоить ему нужное значение. Например, улучшенный кинематографичный режим Cinematic_RTX дополнительно потребует около 2 ГБ видеопамяти.

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Информацию опубликовал пользователь ресурса Nexus Mods под псевдонимом andwhat112 со ссылкой на известного моддера SkacikPL и Discord канал CP77 Modding Discord. Отмечается, что у параметра -qualityLevel существует 18 значений:

Среди них присутствуют пресеты для консолей нового поколения.

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Источник: Nexus Mods