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Первые слухи о разработке компанией Apple электромобиля появились достаточно давно — еще в 2015 году. Однако до сих пор неизвестно никаких деталей. Компания прилагает максимум усилий, чтобы сохранить проект в тайне, если он действительно существует, и отрицает разработку своего транспортного средства. В сети можно найти информацию о том, что электромобиль Apple получил кодовое имя Project Titan.

Информационная активность вокруг Apple Car возобновилась на прошлой неделе, а сегодня тайваньский ресурс Economy Daily News сообщил об ускоренной мобилизации партнеров Apple, занимающихся производством и хранением автомобильных запчастей. Отмечается, что ключевые тайваньские поставщики подтверждают намерения Apple представить электромобиль собственной разработки в сентябре 2021 года, а производители занимаются подготовкой и расширением производственных линий. По слухам, испытания прототипов Apple Car успешно завершены в США.

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Также отмечается одна интересная деталь — упоминание в цепочке поставок неизвестной ранее большой американской двойки компаний Double A, что намекает только на Apple и Amazon. Возможно, компании будут сотрудничать. Недавно Amazon представила беспилотный электромобиль Zoox, а также известно о сотрудничестве с компанией Rivian при разработке электромобилей-фургонов для доставки.