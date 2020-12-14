Весной этого года гигант интернет-торговли Amazon прибрал к рукам американскую компанию Zoox, которая занимается разработками технологий автопилота для роботизированных такси. Другими словами, создаваемые ею транспортные средства изначально не предполагают наличия водителя и каких-либо подвластных ему органов управления. Изданию Bloomberg удалось в числе первых изучить прототип роботизированного челнока для перевозки четырёх человек, который в обозримом будущем выйдет на улицы Сан-Франциско и Лас-Вегаса для испытаний на дорогах общего пользования.

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Источник изображения: Zoox

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Глава компании Айша Эванс (Aisha Evans), которая успела поработать на руководящих постах в Intel, призвала не ждать запуска коммерческой эксплуатации роботизированных такси в следующем году, но при этом обещала опередить многих конкурентов. Zoox будет самостоятельно эксплуатировать такие городские челноки, поэтому речь об их реализации конечным пользователям или даже лизинге пока не идёт, да и территория эксплуатации пока ограничится США – хотя бы в силу наличия законодательного разрешения в Неваде и Калифорнии на эксплуатацию транспортных средств без водителя.

С технической точки зрения такое такси представляет симметричную капсулу с раздвижными дверями по обеим бортам и парой диванов, обращённых лицом друг к другу, в которых могут разместиться четыре человека. Ехать машина может как в прямом, так и в обратном направлении, светотехника тоже симметрична, как и наборы датчиков, сконцентрированные в «канделябрах» на каждом из четырёх углов. Набор датчиков и камер охватывает 360 градусов со значительным взаимным перекрытием секторов ради большей надёжности сканирования окружающего пространства.

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Машина передвигается исключительно на электротяге, на каждой оси имеется свой электродвигатель, а тяговые батареи размещены под сиденьями пассажиров. Последним доступна кнопка запуска поездки, зарядный порт для гаджетов, подстаканник и средства управления микроклиматом. Zoox утверждает, что прототипы прошли краш-тесты, а каждому из пассажиров положен набор подушек безопасности, обволакивающих его на подобие кокона. На одном заряде электромобиль способен непрерывно курсировать по городским улицам на протяжении 16 часов, а максимальная скорость достигает 120 км/ч. Вот вам и новость о разгоне!