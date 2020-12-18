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Множество сообщений свидетельствуют о том, что в 2021 году проблемы с производством, а значит и с доступностью продукции, ее стоимостью, решить не удастся. Кроме этого, ожидается рост цен на производство компонентов на базе 8-дюймовых полупроводниковых пластин, рост цен на медь, на DRAM и GDDR память, сертификацию блоков питания и многое другое. Также ранее сообщалось об отмене скидок крупнейшим контрактным производителем TSMC для своих клиентов.

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Единственной радостью среди этих новостей были прогнозы о снижении стоимости флэш-памяти, переизбыток которой будет наблюдаться в следующем году. Но, похоже, что стоимость твердотельных накопителей не снизится и виной этому проблемы производителей контроллеров памяти.

Два основных производителя, Silicon Motion и Phison, сообщили о нехватке чипов и, как отмечает ресурс MyDrivers, даже временно перестали принимать заказы. На данный момент речь идет об увеличении стоимости контроллеров на 10-15% к началу следующего года. В какую сторону изменится стоимость твердотельных накопителей — пока неизвестно, остается надеяться, что изменения компенсируют друг друга и цены останутся на прежнем уровне.