Тайваньская пресса регулярно сообщала о стремлении UMC поднять цены на свои услуги на величину до 20% из-за значительного увеличения спроса на её услуги, но сами представители компании предпочитали в этих условиях говорить о желании самых нетерпеливых клиентов доплачивать за приоритетное обслуживание. Теперь тайваньские источники распространяют слухи о стремлении TSMC отменить скидки для постоянных клиентов на 2021 год.

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Источник изображения: TSMC

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До сих пор руководство TSMC всячески отрицало необходимость повышения цен на услуги компании, поскольку считало такую практику пагубной для выстраивания долгосрочных партнёрских отношений с клиентами. Как отмечают тайваньские СМИ, с начала 2021 года могут быть отменены скидки на услуги TSMC, которые достигали 3% в самом щедром варианте. Казалось бы, пустяк, но в рамках многомиллионных контрактов разница в цене будет существенной. Представители TSMC обсуждать ситуацию отказались, как отмечает источник.