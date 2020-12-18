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В обновлении ядра Linux было обнаружено упоминание нового APU компании AMD. Первые кодовые названия семейств видеокарт нового поколения стали известны еще задолго до релиза моделей Radeon RX серии 6000.

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В первую очередь энтузиасты раскрыли название флагманов — Sienna Cichlid или «Семейство цихлид». Далее было обнаружено упоминание Navy Flounder, «камбаловых», а затем появились и Dimgrey Cavefish, «пещерные рыбы».

Некоторое время спустя было обнаружено еще одно семейство — Green Sardine или «зеленые сардины». По предположениям, его представителями должны быть графические чипы в гибридных процессорах AMD серии 5000, известных под кодовыми именами Lucienne и Cezanne.

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Недавней находкой стал Yellow Carp или «Желтый карп». О находке сообщил ресурс Coelacanth-dream. На основе найденных данных, автор предполагает, что Yellow Carp это новый APU компании AMD.

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Дополнительные уточнения и разъяснения внес автор ресурса Coreteks, подчеркнув, что Yellow Carp входит в группу устройств с поддержкой новой версии блока управления системой (System Management Unit, SMU) версии 13.0.1. Кодовое название может иметь отношение к APU Rembrandt с графикой RDNA2 на борту. Выход этих гибридных процессоров запланирован на конец 2021, начало 2022 года.

Источники: Coelacanth-dream, Coreteks