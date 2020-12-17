Плотная компоновка радиатора и уникальная геометрия охлаждающей пластины в первых СЖО от GSKILL
Сегодня GSKILL официально анонсировала серию необслуживаемых систем жидкостного охлаждения (СЖО), названную в честь шумерского бога воды ENKI. Среди перечисленных достоинств особый интерес вызывает охлаждающая пластина и радиаторы.
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Как отмечает производитель, для максимального контакта охлаждающей пластины с крышкой процессора используется поверхность особой формы. Теплообменная поверхность пластины выполнена в виде ступенчатого микроканального радиатора. Геометрия разработана в целях оптимизации направления потока охлаждающей жидкости и повышения теплопередачи. Интересно, насколько это будет эффективно при использовании системы охлаждения с модульными процессорами, в которых чиплеты располагаются со смещением относительно центра.
Радиаторы системы охлаждения получили плотную компоновку, которая позволила увеличить количество жидкостных трубок. Для организации мощного потока воздуха через уплотненный радиатор используются 9-лопастные вентиляторы с высоким статическим давлением, гидродинамическим подшипником и антивибрационными прокладками.
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К прочим достоинствам относятся толстые трубки с внутренним диаметром 8 мм, покрытые прочной нейлоновой оплеткой, наличие настраиваемой RGB-подсветки и эффективная комплектная термопаста. Системы охлаждения ENKI будут доступны в вариантах с 360, 280 и 240 мм радиаторами в 2021 году.
Источник: GSKILL
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