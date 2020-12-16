Энтузиаст разработал чип для трассировки лучей на игровой консоли 1990 года
Могли бы вы представить, что трассировка лучей станет доступна на игровой консоли, выпущенной в 1990 году? Бен Картер, разработчик игр, инженер программист и автор ресурса Shironeko Labs отчитался о создании чипа SuperRT для аппаратной трассировки лучей. Чип был создан в процессе изучения Картером языка Verilog и программируемых логических интегральных схем.
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В качестве базы для экспериментов была выбрана игровая приставка Nintendo Super NES (Super Famicom), поскольку эта консоль обладает уникальной возможностью подключения дополнительных чипов для обработки различных эффектов. В качестве примера Картер приводит игру Star Fox, в картридже которой был установлен дополнительный графический процессор SuperFX.
Разработчик подробно описывает процесс создания в своей публикации и видеоматериалах, размещенных на своем YouTube канале. Отмечается, что чип для ускорения трассировки лучей включает три ядра на базе архитектуры CISC с рабочей частотой 50 МГц, а созданная Картером тестовая сцена позволяет работать с множеством твердотельных объектов. Для рендеринга используется только трассировка лучей и никакой растеризации. Производительности чипа достаточно для рендеринга изображения в разрешении 200×160 при частоте кадров 30 FPS.
Источник: Shironeko Labs
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