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В линейке компактных чиллеров компании Koolance появилась новая высокопроизводительная модель EXC-900 стоимостью $1799. Система охлаждения, установленная в корпусе размерами 482×270×245 мм, способна отвести до 900 Вт тепла.

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Холодопроизводительность заявлена для температур охлаждающей жидкости и окружающего воздуха 25°C — режим с нулевой разностью температур предусмотрен производителем и необходим для предотвращения конденсации влаги из воздуха на неизолированных участках системы. Пользователь может заранее настроить 4 температурных режима. Регулирование может осуществляться по температуре охлаждающей жидкости в диапазоне от -20 до 120°C или по разности температур жидкости и окружающего воздуха в диапазоне от -50 до 50°C.

Источник изображения: Koolance

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Встроенный насос поддерживает 10 скоростных режимов с подачей вплоть до 11 литров в минуту. Переключение режимов осуществляется вручную. Показатели скорости вращения крыльчатки насоса, вентиляторов конденсатора и расход охлаждающей жидкости могут быть выведены на встроенный OLED дисплей.

Система рассчитана на работу в диапазоне температур от 0 до 40°C, ее энергопотребление при температуре окружающего воздуха 35°C составляет 650 Вт. В качестве холодильного агента используется фреон марки R134a, в качестве хладоносителя Koolance рекомендует использовать только фирменные жидкости.

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Источники: Koolance, hermitage akihabara